Мужчина незаконно получил субсидии в размере 11 млн рублей в Петербурге
Мошенник незаконно получил субсидии на организацию рабочих мест для инвалидов в размере 11 миллионов рублей, которые присвоил. Суд назначил ему четыре года условно с испытательным сроком четыре года. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
По данным суда, в период с 10 марта по 15 октября 2015 года подсудимый вместе с другими неизвестными злоумышленниками разработал план по хищению субсидий, которые распределяет Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга.
Он создал ООО и создал проекты, в которых заявил, что намерен создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и закупить для этого необходимое оборудование. Так он получил субсидии в размере более 11 миллионов рублей. Однако свой проект он реализовывать не стал.
Обвиняемый вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным в мошенничестве.