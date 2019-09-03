Мужчина незаконно получил субсидии в размере 11 млн рублей в Петербурге

По данным суда, в период с 10 марта по 15 октября 2015 года подсудимый вместе с другими неизвестными злоумышленниками разработал план по хищению субсидий, которые распределяет Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга.

Он создал ООО и создал проекты, в которых заявил, что намерен создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и закупить для этого необходимое оборудование. Так он получил субсидии в размере более 11 миллионов рублей. Однако свой проект он реализовывать не стал.

Обвиняемый вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным в мошенничестве.