Мужчина несколько раз выстрелил в недруга под Петербургом

Местный житель вышел на Школьную улицу в ночь на 3 октября и поссорился со своим оппонентом. После этого хулиган несколько раз выстрелил в недруга из травматического пистолета. Однако 28-летний злоумышленник промахнулся.

В полицию позвонили очевидцы ЧП. Опергруппа задержала хулигана, изъяла оружие, три гильзы и два патрона. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Правоохранители взяли с мужчины подписку о невыезде.

Известно, что правонарушитель работает помощником машиниста РЖД.