Мужчина неделю удерживал и насиловал девушку в подвале в Нижегородской области | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина неделю удерживал и насиловал девушку в подвале в Нижегородской области

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Житель Нижегородской области похитил девушку и неделю удерживал ее в подвале, регулярно насилуя. Суд приговорил его к трем годам колонии. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Следствие установило, что преступник познакомился с девушкой на сайте знакомств. Со своей жертвой он встретился 24 августа 2021 года, связал и отвез в подвальное помещение гаража.

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Девушку злоумышленник удерживал до 3 сентября того же года, насилуя и совершая «другие действия сексуального характера».

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Суд приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам заключения в колонии общего режима.

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