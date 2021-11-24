Мужчина насмерть забил сожительницу руками и табуреткой в Пензенской области

Жителя Пензенской области приговорили к заключению за жестокое убийство своей сожительницы. Об этом сообщил «Пенза-Пресс».

Убийство произошло 20 ноября 2019 года в селе Большие Хутора. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с сожительницей, из-за чего мужчина разозлился и избил женщину руками и металлическим табуретом. После избиения он покинул дом, а когда вернулся — женщина была уже мертвой. Злоумышленника приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима.