Мужчина насмерть сбил свою жену в Хакасии | 360°

Криминал 11 октября 2022, 04:39 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина насмерть сбил свою жену в Хакасии

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Муж насмерть сбил жену на только что купленной машине в Хакасии. О происшествии рассказал сайт kp.ru.

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По версии следствия, пара «обмывала» покупку машины дома у знакомых. Между мужем и женой произошла ссора, в результате женщина отправилась домой одна — пешком. Мужчина сел за руль, несмотря на то, что был пьян. На темной дороге он не заметил свою жену и сбил ее. Женщина скончалась. Мужчине грозит до 12 лет колонии.

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