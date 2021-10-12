Мужчина насмерть избил девушку в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга избил женщину, у которой находился в гостях. Об этом сообщила gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По данным ИА «Невские новости», между ними произошел конфликт. В результате мужчина избил женщину. Скорую вызвали очевидцы происшествия. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали перелом основания черепа, перелом теменной области и гематомы. Также у женщины остановилось сердце. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».