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    12 октября 2021, 13:47

    Мужчина насмерть избил девушку в Петербурге

    ГУ МВД: петербуржец задержан за избиение женщины, у которой был в гостях

    Дарья Морозова

    Житель Санкт-Петербурга избил женщину, у которой находился в гостях. Об этом сообщила gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

    По данным ИА «Невские новости», между ними произошел конфликт. В результате мужчина избил женщину. Скорую вызвали очевидцы происшествия.

    Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали перелом основания черепа, перелом теменной области и гематомы. Также у женщины остановилось сердце.

    На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».