Мужчина нашел чужую банковскую карту и похитил с нее деньги в Пензенской области | 360°

21 октября 2022, 13:03
Мужчина нашел чужую банковскую карту и похитил с нее деньги в Пензенской области
Правоохранители завели уголовное дело на жителя Пензенской области. Мужчина нашел чужую банковскую карту и решил расплатиться ею в магазине, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на МО МВД России по ЗАТО Заречный.
В общей сложности злоумышленник присвоил 5031 рубль. Его оперативно задержали и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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Правоохранители напомнили, что найденные банковские карты следует нести в полицию или самостоятельно искать их владельца.
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