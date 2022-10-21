Мужчина нашел чужую банковскую карту и похитил с нее деньги в Пензенской области | 360°

Криминал 21 октября 2022, 13:03 Мужчина нашел чужую банковскую карту и похитил с нее деньги в Пензенской области

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Правоохранители завели уголовное дело на жителя Пензенской области. Мужчина нашел чужую банковскую карту и решил расплатиться ею в магазине, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на МО МВД России по ЗАТО Заречный.

В общей сложности злоумышленник присвоил 5031 рубль. Его оперативно задержали и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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Правоохранители напомнили, что найденные банковские карты следует нести в полицию или самостоятельно искать их владельца.

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