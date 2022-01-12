Мужчина напоил бывшую супругу и выкрал у нее два ноутбука

Жительница Читы написала заявление в полицию. Она рассказала, что неизвестный человек выкрал у нее технику стоимостью 23,4 тысячи рублей. Женщина также рассказала, что ранее у нее оставался бывший супруг, с которым она выпивала алкоголь. Об этом сообщил «Царьград».

Под подозрение полицейских попал бывший супруг пострадавшей. Следователи установили, что мужчина дождался, пока его бывшая жена уснет, а после вынес технику. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.