Важное 16 декабря 2023, 11:45 Мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод», попал под уголовное дело СК возбудил дело в отношении напавшего на полицейского на рынке «Садовод» РИА «Новости»

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Уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

За применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) — до года исправительных работ.

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Мужчину задержали. Следствие ходатайствует о его взятии под стражу.

Ранее СМИ писали, что толпа рабочих окружила на рынке силовиков, которые пытались задержать не остановившегося по их требованию таксиста. Мужчины стали толкать правоохранителей и угрожать им. Полицейские были вынуждены сделать два предупредительных выстрела в воздух. Никто не пострадал. Сообщалось, что большинство рабочих довольно быстро разошлись.