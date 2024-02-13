Криминал 13 февраля 2024, 12:01 Мужчина напал с ножом на знакомого во дворе дома в Москве Мужчину задержали после нападения с ножом на знакомого на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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В Москве 34-летний мужчина напал с ножом на знакомого во дворе дома. Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о покушении на убийство, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным оперативников, у подъезда жилого дома на улице Донецкая обвиняемый во время конфликта с 37-летним знакомым ударил его несколько раз ножом. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии, а злоумышленника задержали.

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«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — разъяснили в ведомстве.

В пресс-службе столичного главка Следственного комитета добавили, что против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее мужчина чуть не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы.