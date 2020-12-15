Мужчина напал с ножом на свою знакомую и ее дочь в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве в воскресенье, 13 декабря, мужчина во время застолья напал с ножом на свою знакомую и ее дочь. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Житель Таджикистана распивал спиртные напитки со своей 50-летней знакомой. Во время застолья они поссорились. Конфликт мужчина решил разрешить с помощью ножа.

Он ударил женщину в живот, затем напал на ее 26-летнюю дочь. После произошедшего мужчина нанес себе ножевые ранения. Пострадавших и нападавшего госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.