Мужчина напал с ножом на свою жену в магазине в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на свою жену в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным следствия, женщина съехала от него, так как он злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно. Мужчина неоднократно требовал вернуться и угрожал ей.

В итоге злоумышленник напал на нее с ножом в магазине. Женщина смогла оттолкнуть его и убежать. Мужчину задержали.