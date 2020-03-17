    17 марта 2020, 18:02

    Мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии в Москве

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Столичные полицейские приехали по очередному вызову к одному из жилых домов. Там они увидели агрессивного мужчину, который ударил одного из росгвардейцев ножом.
    Мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии в Москве

    Удар пришелся на бронежилет, поэтому правоохранитель не пострадал. На дебошира завели уголовное дело.

    Нападение произошло рано утром 15 марта, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции приехали по вызову на Бескудниковский бульвар. Они увидели буянившего местного жителя. Во время задержания он вел себя агрессивно и в какой-то момент напал на правоохранителя с ножом. Мужчина попал в бронежилет росгвардейцу, а затем убежал.

    Вечером полицейские задержали москвича. Против него завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.