Мужчина напал с ножом на сотрудника Росгвардии в Москве

Столичные полицейские приехали по очередному вызову к одному из жилых домов. Там они увидели агрессивного мужчину, который ударил одного из росгвардейцев ножом.

Удар пришелся на бронежилет, поэтому правоохранитель не пострадал. На дебошира завели уголовное дело.

Нападение произошло рано утром 15 марта, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции приехали по вызову на Бескудниковский бульвар. Они увидели буянившего местного жителя. Во время задержания он вел себя агрессивно и в какой-то момент напал на правоохранителя с ножом. Мужчина попал в бронежилет росгвардейцу, а затем убежал.

Вечером полицейские задержали москвича. Против него завели дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.