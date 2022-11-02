Мужчина напал с ножом на секретаря школы в Ярославской области | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 15:18 Мужчина напал с ножом на секретаря школы в Ярославской области Mash: в Рыбинске Ярославской области мужчина напал на школу с ножом, один человек погиб

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В Рыбинске Ярославской области мужчина с ножом пришел в школу № 43. Он убил одного человека и ранил другого, сообщил Telegram-канал Mash.

Детей в здании не было, у них осенние каникулы. Погибла предполагаемая сожительница нападавшего, которая работала секретарем директора школы № 43. Ей было 40 лет.

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Мужчина пришел около 11 часов утра с цветами, попил чаю с другими сотрудниками, несколько раз поговорил с будущей жертвой, а потом сходил с ней за тортом. Примерно в 13 часов он вернулся в школу и напал с ножом сначала на секретаря, потом на заместителя директора. Напоследок мужчина порезал самого себя.

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Скорую помощь и полицию вызвал вахтер. Мужчину госпитализировали, территорию вокруг школы оцепила Росгвардия.

Источник телеканала РЕН ТВ заявил, что нападавший на свободе. Мужчина успел сбежать, полицейские объявили его в розыск. Мотивом преступления стала ревность. РИА ФАН сообщило, что отношения в семье разладились из-за того, что мужчина был агрессивным.