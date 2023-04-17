Криминал 17 апреля 2023, 11:26 Мужчина напал с ножом на ребенка в Свердловской области

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Сотрудники полиции задержали жителя города Качканары Свердловской области, который напал на девочку с ножом в подъезде жилого дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Качканарский».

По данным ведомства, нападение произошло 16 апреля в дневное время. Полицейским удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его по подозрению в угрозе убийством.

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Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.