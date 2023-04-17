17 апреля 2023, 11:26
Мужчина напал с ножом на ребенка в Свердловской области
Сотрудники полиции задержали жителя города Качканары Свердловской области, который напал на девочку с ножом в подъезде жилого дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МО МВД России «Качканарский».
По данным ведомства, нападение произошло 16 апреля в дневное время. Полицейским удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его по подозрению в угрозе убийством.
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Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.
Преступления
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