Криминал 13 января 2024, 15:26 Мужчина напал с ножом на пенсионерку в Сочи МВД сообщило о задержании мужчины, ранившего пенсионерку ножом в Сочи

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Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого в нападении с ножом на пенсионерку в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина по неизвестной причине ударил ножом прохожую на улице Войкова и убежал. Пенсионерку госпитализировали с проникающим ранением живота. Нападавшего задержали в Центральном районе Сочи. С мужчиной проводятся следственные действия.

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Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).

Ранее в Краснодаре пьяный мужчина беспричинно напал с ножом на нескольких прохожих. Это случилось 2 января. Среди раненых оказалась 11-летняя девочка — ее злоумышленник ранил в плечо. После этого он ранил мужчину в шею и спину, женщину — в лицо. Подозреваемого задержали. Его взяли под стражу до 8 марта. В отношении краснодарца возбудили уголовное дело о хулиганстве.