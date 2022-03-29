Мужчина напал с ножом на незнакомца на Московском вокзале в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на территории Московского вокзала задержали жителя Тюменской области, который бросился с ножом на местного пассажира за отказ выпить с ним.

Как сообщает newsnn.ru, 58-летний мужчина, подойдя к сидевшему на вокзале пассажиру, предложил выпить вместе спиртного. Получив отказ, мужчина возмутился, достал нож и стал размахивать им перед пассажиром. Тот, попытался закрыться рюкзаком, но нападавший все же порезал ему лицо, руки и ноги.

В отношении задержанного агрессивного пассажира возбуждено уголовное дело.