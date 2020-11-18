Мужчина напал на водителя и угнал такси в Челябинской области
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который напал на женщину-таксиста и угнал ее авто. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, пьяный мужчина вызвал такси и по дороге начал приставать к женщине, которая была за рулем. «Царьград» рассказал, что пассажир пригрозил водителю ножом и заставил ее выйти из машины.
«В городе был объявлен „План-перехват“. Подозреваемый 1986 года рождения был задержан через несколько часов», — уточнили правоохранители.
Отмечается, что следующие семь лет задержанный может провести за решеткой.