Мужчина напал на водителя и угнал такси в Челябинской области

По данным информагентства, пьяный мужчина вызвал такси и по дороге начал приставать к женщине, которая была за рулем. «Царьград» рассказал, что пассажир пригрозил водителю ножом и заставил ее выйти из машины.

«В городе был объявлен „План-перехват“. Подозреваемый 1986 года рождения был задержан через несколько часов», — уточнили правоохранители.

Отмечается, что следующие семь лет задержанный может провести за решеткой.