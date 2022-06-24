Мужчина напал на таксиста в Севастополе

Таксист подвергся разбойному нападению в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

По данным ведомства, водитель вез пассажира. Последний попросил свернуть в безлюдное место, а затем стал угрожать ножом и требовать отдать ценности.

«Таксист не растерялся, оттолкнул налетчика и выскочил из авто. В это время злоумышленник схватил с переднего сидения смартфон водителя и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Подозреваемого задержали. Украденный телефон он уже успел продать, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».