Мужчина напал на собутыльника в Забайкальском крае

51-летнего забайкальца обвинили в покушении на убийство. Мужчина напал с ножом на своего попутчика. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление.

Ситуация произошла 6 ноября 2021 года. Подозреваемый находился в купе поезда и выпивал вместе со своим 26-летним знакомым-попутчиком. Поезд находился в тупике четвертого железнодорожного пути разъезда Сакукан Каларского района.

Между собутыльниками завязалась ссора, в результате чего злоумышленник напал на своего приятеля с ножом. Мужчина нанес пострадавшему 15 ударов в живот, шею, грудь и голову. Однако его все же удалось спасти. Подозреваемого задержали на месте преступления.