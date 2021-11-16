Мужчина напал на с ножницами на студентку в Петербурге

Задержан приезжий мужчина, который напал с ножницами на 17-летнюю студентку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным следствия, он заставил пострадавшую отдать ему телефон, часы и драгоценности. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения. Во время обыска у мужчины нашли похищенные вещи.

Сейчас устанавливается его причастность к другим похожим случаям. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».