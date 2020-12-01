Мужчина напал на противника с ножом в кафе Волгограда, всему виной флирт

Сотрудники уголовного розыска Волгоградской области задержали мужчину, который подозревается в нападении на посетителя кафе. Пострадавший получил ножевые ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Конфликт произошел вечером 21 ноября в 22:50 в гостинице Волгограда на улице Костюченко. В кафе при отеле сидели две компании. В какой-то момент между ними произошла ссора. Выяснять отношения они вышли на улицу. Во время потасовки один из мужчин ударил другого ножом. После этого подозреваемый и и два его приятеля уехали на машине «ВАЗ-2112».

Пострадавшего с проникающим ножевым ранением доставили в больницу. Медики сообщили в полицию о травме криминального характера.

Сотрудники уголовного розыска разыскали подозреваемого. Он находился на съемной квартире в Волгограде. Им оказался 25-летний житель города Камышин. Ранее он уже был судим. Молодой человек сознался в нападении.

Он рассказал, что в тот вечер вместе со своей девушкой отдыхал в кафе. Один из посетителей стал с ней флиртовать. Парню это не понравилось, и он начал выяснить отношения с ухажером. На улице ревнивец ударил оппонента ножом. После этого все время 25-летний мужчина скрывался у друзей или на съемных квартирах. В том числе он уезжал в Камышин.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. В скором времени ему изберут меру пресечения. Открыто уголовное по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».