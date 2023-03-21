Криминал 21 марта 2023, 14:04 Мужчина напал на полицейского в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, которого обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на региональное МВД.

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«Невские новости» написали, что мужчина вместе со своим 16-летним сыном устроил дебош в одном из городских кафе. На место происшествия прибыли полицейские, один из которых получил от обвиняемого удар кулаком по лицу. Отмечается, что фигурант уголовного дела ранее был судим.