Мужчина напал на подростка из-за банковской карты в ЯНАО

Житель ЯНАО ограбил 16-летнего подростка, а потом попытался убить. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт окружного СУ СКР.

Установлено, что они выпивали вместе. Потом мужчина нанес несовершеннолетнему несколько ножевых ранений и отобрал банковскую карту. Пострадавший попытался скрыться, но злоумышленник решил убить его, чтобы скрыть преступление.

Подростка спас случайный очевидец, который услышал его крики. В итоге потерпевший попал в больницу, а нападавшего задержали. Его приговорили к 12 годам тюрьмы,