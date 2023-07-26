Криминал 26 июля 2023, 11:53 Мужчина напал на пациентов московской детской больницы с отверткой — Baza Baza: мужчина ворвался в московскую детскую больницу и напал на пациентов с отверткой Unsplash

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В Сокольниках неизвестный ворвался в детскую травматолого-ортопедическую больницу с отверткой и напал на пациентов. Его остановил мужчина, который привез свою жену и ребенка, передал Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, мужчина вместе с семьей находился в кабинете врача. В это время к ним забежал неизвестный с отверткой в руках. Он накинулся на отца семейства и несколько раз ударил его отверткой. Во время драки у нападавшего из кармана также выпали молоток и нож.

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Злоумышленника удалось запереть в одном из кабинетов, но он сбежал через окно. Отец семьи попытался его догнать и узнать причину нападения. Но оказалось, что неизвестный находился в неадекватном состоянии и не смог ничего сформулировать. Его задержали. Пострадавший от госпитализации отказался.

UPD: в пресс-службе МВД сообщили, что заявление о происшествии в детской больнице в Сокольниках поступило в полицию 25 июля. На место прибыли сотрудники и задержали нарушителя. Ему вызвали наряд специализированной медпомощи и госпитализировали. По факту драки с отцом семьи проводится проверка.

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