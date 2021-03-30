Мужчина напал на офис микрозаймов в Ленинградской области и похитил 3 тысячи рублей

Полиция завела уголовное дело на мужчину, который напал на офис микрозаймов в Ленинградской области. Он похитил 2950 рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что он ворвался в офис и стал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет. Женщина на кассе испугалась и отдала ему конверт с деньгами. Нападение попало на камеры видеонаблюдения. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».