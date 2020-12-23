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    23 декабря 2020, 13:44

    Мужчина напал на инкассатора в Екатеринбурге

    Дарья Морозова

    Неизвестный попытался ограбить инкассатора в Екатеринбурге. Он брызнул ему в лицо баллончиком и хотел похитить сумку с деньгами. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Попытка мужчины не увенчалась успехом, в результате он сбежал. Правоохранители уточнили, что сейчас проводят проверку данного инцидента.

    «Выясняются обстоятельства и лица, причастные к происшествию. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали в УМВД Екатеринбурга