Мужчина накинулся на бригаду скорой в Петербурге

Мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, накинулся на бригаду скорой помощи с ножом. Он ранил двоих фельдшеров. Нападавшего удалось задержать. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Ситуация произошла в среду, 20 октября, в общежитии на проспекте Испытателей. Сотрудники скорой помощи прибыли на вызов к 20-летнему мужчине, которому стало плохо под наркотиками. Однако парню новые гости не понравились. Он схватил нож и набросился на медиков. Одного из пострадавших госпитализировали с множественными ранениями. Вторая пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

Парень попытался покинуть место происшествия, однако его удалось задержать. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.