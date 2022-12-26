Криминал 26 декабря 2022, 13:08 Мужчина наехал на пешехода и обезглавил его под Петербургом АЖУР: архитектор наехал на пешехода и обезглавил его в Ленинградской области РИА «Новости»

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Петербуржец задавил пешехода в Выборгском районе Ленинградской области, а потом обезглавил его. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

ЧП случилось на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. По данным АЖУР, за рулем внедорожника EXEED находился 41-летний мужчина. Он ехал из поселка Ольшанки в сторону Первомайского.

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По какой-то причине он не заметил человека, лежащего на трассе, задавил, а потом обезглавил пешехода. Ресурс «Невские новости» уточнил со ссылкой на источник, что погибшему было на вид от 25 до 40 лет.

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По данным агентства, машиной управлял архитектор. Он в уходящем году получил 32 штрафа за превышение скорости, но все их оплатил. Все обстоятельства произошедшего уточняются, сейчас проходит проверка.