Мужчина набросился с ножом на курьера в Петербурге

По предварительным данным, 40-летний пьяный мужчина и его спутница поссорились с курьером. Вскоре словесная перепалка переросла в потасовку. Постоялец отеля взял нож и ударил им своего оппонента в область поясницы. После этого мужчина и его возлюбленная сбежали с места происшествия.

Пострадавшего отвезли в больницу с ушибами и колотой раной, отметил сайт «Дни.ру». Когда ему оказали медицинскую помощь, курьер покинул клинику. Он находится в удовлетворительном состоянии.