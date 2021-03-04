Мужчина на Кузбассе угнал автомобиль своей партнерши после ссоры

Жительница Ленинска-Кузнецкого сообщила полицию об угоне автомобиля. Позже выяснилось, что это сделал ее партнер. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.

По данным сайта «Дни.ру», мужчина угнал ее автомобиль после ссоры. Он незаметно украл ключи, так как хотел покататься. Автомобиль он бросил в соседнем городе.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».