Мужчина на Кубани убил бывшую девушку топором, чтобы скрыть измену
Мужчина из Краснодарского края убил топором свою бывшую партнершу. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным сайта «Дни.ру», он уже жил с новой женщиной. Тем не менее он встретился со своей предыдущей сожительницей и изменил. Та пригрозила, что все расскажет его новой партнерше. Мужчина испугался и ударил бывшую возлюбленную топором. Тело он положил в багажник и отвез в отдаленный населенный пункт, чтобы избавиться от него.