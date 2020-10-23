Мужчина на Кубани убил бывшую девушку топором, чтобы скрыть измену

По данным сайта «Дни.ру», он уже жил с новой женщиной. Тем не менее он встретился со своей предыдущей сожительницей и изменил. Та пригрозила, что все расскажет его новой партнерше. Мужчина испугался и ударил бывшую возлюбленную топором. Тело он положил в багажник и отвез в отдаленный населенный пункт, чтобы избавиться от него.