Мужчина на Кубани пойдет под суд за убийство собаки при ребенке

Уточняется, что злоумышленник находился в гостях, где немало выпил. Выйдя на улицу в нетрезвом состоянии, он напал на собаку и задушил ее. Свидетелем этой сцены стал шестилетний ребенок.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.