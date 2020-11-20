Мужчина на Кубани пойдет под суд за убийство собаки при ребенке
Мужчина обвиняется в убийстве собаки на глазах у ребенка в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Уточняется, что злоумышленник находился в гостях, где немало выпил. Выйдя на улицу в нетрезвом состоянии, он напал на собаку и задушил ее. Свидетелем этой сцены стал шестилетний ребенок.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.