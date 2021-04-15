Мужчина на Камчатке удерживал проститутку в заложницах. Видео

Мужчина насильно удерживал проститутку в одной из квартир в Петропавловске-Камчатском. Полиция провела операцию, освободила заложницу и задержала подозреваемого. В соцсетях появилось видео с места событий.

Местный житель решил воспользоваться услугами девушки легкого поведения, написал Life. Все шло хорошо, но в какой-то момент женщина вынуждена была позвонить в полицию. Как рассказали изданию в экстренных службах региона, она заявила, что клиента как будто подменили. Мужчине что-то не понравилось, он достал пневматический пистолет и угрожал прострелить ей ногу.

ЧП произошло в квартире на улице Тушканов в доме № 2. Телеканал «41 Регион» сообщил, что у мужчины был пневматический пистолет, но он не был заряжен. На место прибыли бойцы СОБР и сотрудники следственно-оперативной группы.

Как видно на появившихся в Сети кадрах, к балкону мужчины пожарную лестницу, напротив дома находился снайпер, бойцы ОМОНа вошли в подъезд.

«Правоохранители задержали мужчину 1970 года рождения и передали его также прибывшим на место происшествия сотрудникам патрульно-постовой службы», — заявили «360» начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю Денис Голуб.

По предварительным данным, он был в состоянии наркотического опьянения. Для проверки его отвезли в Камчатский краевой наркологический диспансер. Там он пройдет медицинское освидетельствование. Женщина не пострадала.

По факту случившегося проводится проверка. По итогам правоохранительные органы примут процессуальное решение.