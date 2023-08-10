Криминал 10 августа 2023, 14:20 Мужчина на юго-западе Москвы задушил знакомого и сбежал в Казахстан СК заподозрил мужчину в убийстве знакомого на юго-западе Москвы во время ссоры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские следователи задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого на юго-западе Москвы. Мужчину нашли в Казахстане, рассказала в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК).

Согласно данным следствия, 2 августа на улице Скобелевская в Москве произошла ссора, в которой один из мужчин задушил другого. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Реклама

Благодаря совместной работе следователей и оперативных служб его нашли на территории Республики Казахстан. В ближайшее время мужчину доставят в Москву. СК возбудил дело по части 4 статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее подозреваемого в убийстве в лесопарке задержали в столице.