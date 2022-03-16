Мужчина может получить пять лет тюрьмы за нападение на полицейского в ЯНАО

Жителя ЯНАО будут судить за применение насилия к полицейскому. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Правоохранители приехали на вызов о драке на территории школы. В результате один из участников драки ударил полицейского.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка. Мужчина подозревается в совершении преступления с применением насилия в отношении сотрудника полиции», — рассказали в СК.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.