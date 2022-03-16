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    16 марта 2022, 21:21

    Мужчина может получить пять лет тюрьмы за нападение на полицейского в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Жителя ЯНАО будут судить за применение насилия к полицейскому. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Правоохранители приехали на вызов о драке на территории школы. В результате один из участников драки ударил полицейского.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка. Мужчина подозревается в совершении преступления с применением насилия в отношении сотрудника полиции», — рассказали в СК.

    Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.