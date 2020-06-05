Мужчина, который чуть не устроил взрыв в салоне красоты Петербурга, получил условный срок
Петербуржец получил условный срок за то, что распылил в салоне красоты газовый баллончик и обещал взорвать помещение. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.
Также известно, что будучи в состоянии наркотического опьянения, злоумышленник нецензурно оскорбил полицейского и ударил его молотком по руке.
В суде он полностью признал свою вину. Мужчину обвинили по двум статьям: «Применение насилия и оскорбление представителя власти» и «Хулиганство». Он получил условный срок на год и 10 месяцев и два года испытательного срока.