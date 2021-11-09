Мужчина изнасиловал школьницу в Петербурге

Неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. О случившемся сообщила 39-летняя мать пострадавшей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 8 ноября около трех часов дня. Злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к девочке. Рост мужчины составлял примерно 165-170 сантиметров. Надета на нем была черная куртка.

Камеры видеонаблюдения не смогли зафиксировать произошедшее. Материалы дела направили в СО по Фрунзенскому району. На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.