Мужчина изнасиловал и ограбил пенсионерку в Ижевске | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 14:17 Мужчина изнасиловал и ограбил пенсионерку в Ижевске

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Жителя Ижевска задержали по подозрению в нападении на 65-летнюю женщину. Он изнасиловал и ограбил потерпевшую, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии

Происшествие случилось днем 30 октября в лесополосе. Пенсионерка лишилась телефона, денег и банковской карты.

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По данным МВД Удмуртии, злоумышленника задержали в тот день. У него с собой оказалось похищенное имущество. Пенсионерка опознала мужчину по фото. Расследование уголовного дела продолжается.

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