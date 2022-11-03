Мужчина изнасиловал и ограбил пенсионерку в Ижевске | 360°

03 ноября 2022, 14:17
Мужчина изнасиловал и ограбил пенсионерку в Ижевске
Жителя Ижевска задержали по подозрению в нападении на 65-летнюю женщину. Он изнасиловал и ограбил потерпевшую, сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии
Происшествие случилось днем 30 октября в лесополосе. Пенсионерка лишилась телефона, денег и банковской карты.
Реклама
По данным МВД Удмуртии, злоумышленника задержали в тот день. У него с собой оказалось похищенное имущество. Пенсионерка опознала мужчину по фото. Расследование уголовного дела продолжается.
Реклама
Ограбления
Мужчины
Изнасилования
Реклама
Реклама