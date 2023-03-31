Криминал 31 марта 2023, 04:02 Мужчина изнасиловал девушку и расчленил тело бензопилой на 231 кусок DR.DK: молодую девушку изнасиловали и расчленили на десятки кусков в Дании Unsplash

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Неизвестный мужчина похитил 22-летнюю жительницу Дании и увез ее на своем фургоне. После этого он задушил свою жертву и расчленил на 231 кусок, сообщило издание DR.DK.

По данным полиции Северной Ютландии, погибшая Миа Стевн исчезла после ночной прогулки в феврале 2022 года. Она работала медсестрой. Согласно предварительной версии, девушка сама села в автомобиль к убийце, который предложил подвезти ее до дома.

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После изнасилования и расправы мужчина разрезал тело жертвы бензопилой на 231 часть и закопал их в лесу недалеко от города Ольборга. Установлено, что подозреваемый пытался растворить части тела в средстве для очистки труб от засоров.

Предполагаемого убийцу быстро нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения. По словам правоохранителей, такие жестокие случаи очень редко встречаются в Дании.

Житель села Урульга Забайкальского края убил приятеля, после чего расчленил его. Следствие установило, что мужчина поругался со своим приятелем, а потом до смерти избил его. Нападавший вывез тело в село и расчленил его.