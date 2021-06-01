Мужчина изнасиловал девочку после ее смерти в Удмуртии

Жителю Удмуртии предъявили обвинение в убийстве девочки и насильственных действиях, которые он применил после ее смерти, сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службы прокуратуры и Следственного управления СК РФ по региону.

По информации следователей, в начале 2021 года мужчина стал приходить к матери погибшей. В марте он в состоянии наркотического опьянения ночевал у нее в гостях. Когда мать уснула, он совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

22 марта злоумышленник опять употребил запрещенные вещества и пришел в квартиру женщины. Его знакомой не было дома, а ребенок попытался выгнать мужчину.

«Обвиняемый напал на девочку, задушил ее, а затем надругался над ее телом», — уточнили в прокуратуре.

28-летнего подозреваемого задержали на следующий день. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Его рассмотрит Верховный суд Удмуртии.