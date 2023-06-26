Криминал 26 июня 2023, 11:49 Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку на юго-западе Москвы СК завел дело против мужчины, изнасиловавшего 19-летнюю девушку на улице Каховке в Москве СК Москвы

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Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку на улице Каховке в Москве, сообщил в Telegram-канале столичный Следственный комитет.

По данным ведомства, нападение произошло 24 июня. Обвиняемый находился в помещении между подъездным балконом и лестничной клеткой на десятом этаже. Там он изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего скрылся с места преступления.

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Девушка обратилась в полицию. Позже 26-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Свою вину в содеянном он полностью признал.

Ранее двух мужчин заподозрили в изнасиловании девушки в подвале на севере Москвы.