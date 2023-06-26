26 июня 2023, 11:49
Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку на юго-западе Москвы
СК завел дело против мужчины, изнасиловавшего 19-летнюю девушку на улице Каховке в Москве
Мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку на улице Каховке в Москве, сообщил в Telegram-канале столичный Следственный комитет.
По данным ведомства, нападение произошло 24 июня. Обвиняемый находился в помещении между подъездным балконом и лестничной клеткой на десятом этаже. Там он изнасиловал 19-летнюю девушку, после чего скрылся с места преступления.
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Девушка обратилась в полицию. Позже 26-летнего мужчину задержали и предъявили ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Свою вину в содеянном он полностью признал.
Ранее двух мужчин заподозрили в изнасиловании девушки в подвале на севере Москвы.
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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