Криминал 10 ноября 2022, 05:53 Мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины в Самаре

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Житель Самары избил крышкой от стиральной машины мужчину, с которым познакомился в баре тот же день. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Установлено, что после бара потерпевший пригласил злоумышленника к себе домой. Там у них произошел конфликт, который закончился избиением хозяина. Последнему потребовалась медицинская помощь.

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Агрессивного гостя задержали. На него возбуждено уголовное дело.

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