10 ноября 2022, 05:53
Мужчина избил знакомого крышкой от стиральной машины в Самаре
Житель Самары избил крышкой от стиральной машины мужчину, с которым познакомился в баре тот же день. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Установлено, что после бара потерпевший пригласил злоумышленника к себе домой. Там у них произошел конфликт, который закончился избиением хозяина. Последнему потребовалась медицинская помощь.
Реклама
Агрессивного гостя задержали. На него возбуждено уголовное дело.
Реклама
Мужчины
Избиения
Реклама
Реклама