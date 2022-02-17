Мужчина избил водителя скорой в подмосковном поселке

В Подмосковье житель одного из поселков напал на водителя скорой и избил его. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Бригада медиков возвращалась с вызовы и остановилась возле доме в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Между водителем скорой и неизвестным произошел конфликт.

Мужчина разразился в его сторону нецензурной бранью и мешал спецтранспорту проехать, перегородив дорогу своим автомобилем. Водителя скорой он избил и скрылся с места происшествия.

«По подозрению в причастности к избиению водителя скорой помощи был установлен и доставлен в отдел полиции 52-летний мужчина», — уточнила начальник пресс-службы регионального ведомства Татьяна Петрова.

Против него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.