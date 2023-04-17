Криминал 17 апреля 2023, 14:52 Мужчина избил своего собутыльника и задушил его ремнем в Новосибирской области

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Правоохранители Новосибирской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего собутыльника. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 14 апреля мужчина распивал алкогольные напитки на берегу озера со своим приятелем, после чего между ними произошел конфликт. В результате ссоры подозреваемый избил собутыльника и задушил его ремнем.

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Отмечается, что ранее местный житель уже был неоднократно судим.