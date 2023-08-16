Криминал 16 августа 2023, 15:04 Мужчина избил сотрудницу кафе на Камчатке и сбежал. Полиция выследила подозреваемого Полиция задержала подозреваемого в избиении сотрудницы кафе на Камчатке РИА «Новости»

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В поселке Сокоч Елизовского района избили сотрудницу кафе, женщину госпитализировали. Нападавший сбежал. Полицейские вычислили имя подозреваемого и задержали, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Нападение произошло 15 августа. Полицию вызвали коллеги потерпевшей. По их словам, из-за конфликта мужчина избил женщину и скрылся. Ее госпитализировали.

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Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края. Его доставили в отдел.

Источник «Известий» рассказал, что пострадавшая работала в кафе барменом, а нападавший — поваром. Он назвал женщину террористкой, повалил на пол, начал пинать, бить головой о кафель, а в какой-то момент схватился за нож.

Другая сотрудница дважды открывала дверь, смотрела на происходившее и уходила. Другой мужчина уговорил нападавшего остановиться. По информации Telegram-канала Shot, повара разозлило, что коллега сделала ему замечание — мужчина пришел на работу пьяным.