Мужчина избил соседа за шум в Кузнецке

Мужчина пойдет под суд за избиение шумного соседа в Кузнецке. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

По предварительным данным, в тот день он пришел в гости к знакомым. Жильцы по соседству с ними сильного шумели.

Сначала их просили вести себя тише. Потом начался конфликт, в результате которого злоумышленник ударил хозяина соседской квартиры. У пострадавшего диагностировали переломы челюсти и скуловой кости.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до трех лет тюрьмы.