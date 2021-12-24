Мужчина избил соседа в Иванове по просьбе матери. Его приговорили к заключению

39-летний житель города Иваново избил соседа по просьбе матери. Злоумышленника приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград».

В марте 2021 года между женщиной и ее соседом завязался конфликт. Тогда она обратилась к сыну за помощью. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил драку с соседом и минимум десять раз ударил его в лицо и грудь. Пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него многочисленные телесные повреждения, среди которых перелом нескольких ребер.

Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленника приговорили к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии особого режима.