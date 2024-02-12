12 февраля 2024, 15:09
Мужчина избил соседа и поджег его иномарку в Ленобласти
В СНТ «Грачи» задержали 48-летнего мужчину, который напал на своего соседа. Об этом сообщил Piter.tv.
Он был в гостях у своего соседа, но внезапно мужчины поссорились. Тогда визитер напал на хозяина дома, избил его, поджег дом и выбил окна в Mercedes-Benz Sprinter. Жилье хозяина полностью выгорело, а ему самому понадобилась помощь медиков.
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Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.
Преступления
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