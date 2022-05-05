Мужчина избил ребенка в Нижегородском ресторане быстрого питания

В ресторане быстрого питания в Нижегородской области пьяный мужчина избил ребенка.

По словам очевидцев, мужчину разозлил стоявший на проходе велосипед пострадавшего мальчика. Он разбил губу ребенку и начал его душить. Пострадавшему попытались помочь друзья и сотрудники ресторана. Об этом пишет newsnn.ru. со ссылкой на ГУ МВД.

Инцидент произошел 30 апреля. Именно тогда и поступило сообщение в дежурную часть МВД по городу Бор о нападении. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего мужчину. На него составили протокол по статье «Побои». Дело направили в суд.

Для определения степени тяжести нанесенного вреда здоровью, пострадавшего ребенка направили проходить судебно-медицинскую экспертизу.